Un C-130 français surveillera la Russie pendant quatre jours

Dans le cadre du traité Ciel ouvert, un C-130 français réalisera un vol d’observation au-dessus de la Russie. Pour sa part, Moscou enverra ses avions aux États-Unis et en Pologne pour effectuer la même mission.

Un avion français C-130 effectuera un vol d'observation au-dessus du territoire russe du 22 au 26 avril depuis l'aérodrome de Koubinka, non loin de Moscou, dans le cadre du traité Ciel ouvert, a fait savoir lundi le journal Krasnaïa zvezda, relevant du ministère russe de la Défense.

L'avion C-130 appartient à la classe des avions qui ne sont pas destinés à utiliser des armes, précise le journal. Les appareils d'observation qui y sont installés, de même que l'aéronef, ont été soumis à une expertise internationale à laquelle ont participé des spécialistes russes. Elle atteste que le recours à tout moyen technique qui ne soit pas prévu par le traité est exclu.

© Sputnik . Igor Russak Traité Ciel ouvert: un avion de reconnaissance russe survolera trois pays de l’Otan

De leur côté, des avions russes survoleront les États-Unis et la Pologne . Un Tu-214ON sera utilisé aux États-Unis entre le 22 et le 27 avril, et un An-30B en Pologne, du 23 au 27 avril.

«L'avion russe suivra l'itinéraire concerté avec la partie observée et les spécialistes américains présents à son bord contrôleront l'utilisation des appareils d'observation et le respect des dispositions du traité [Ciel ouvert]», a indiqué un responsable militaire russe cité par Krasnaïa zvezda.

Le traité Ciel ouvert, signé le 24 mars 1992 à Helsinki, met en place un programme de vols de surveillance non armés sur la totalité du territoire des États parties. Il vise à renforcer la compréhension et la confiance mutuelle en donnant à tous ses participants, quelle que soit leur importance, un rôle direct dans la collecte d'informations sur les forces militaires des autres États membres. Les États-Unis l'ont ratifié en 1993 et la Russie en 2001, ce qui lui a permis d'entrer en vigueur le 1er janvier 2002.