F-22, invincible? Dès 2009, la France en aurait abattu un lors d’un combat simulé (vidéo)

Le chasseur furtif F-22 Raptor est l’un des plus chers au monde, mais est-il l’un des plus redoutables? Dès 2009, un Rafale aurait abattu un avion de ce type lors d’une simulation de combat. Un analyste du National Interest est revenu sur cette affaire.

Le chasseur furtif américain de 5e génération F-22 Raptor, considéré comme très performant et même interdit à l’exportation, aurait été «abattu» par un Rafale en 2009 lors d’une simulation de combat.

La vidéo montre un Rafale, plus vieux de dix ans que le F-22, et donc moins sophistiqué, en train de manœuvrer pour lancer un missile Mica à guidage infrarouge contre un F-22 en défense. La scène se déroule lors d’un combat simulé pendant l’exercice ATLC (Advanced Tactical Leadership Course) tenu à Al Dhafra, aux Émirats arabes unis, en novembre 2009.

Le ministère français de la Défense avait publié dès 2009 des prises de vue de l’OSF (optronique secteur frontal) du Rafale montrant un F-22 dans une position de combat défavorable, ce qui impliquait que l’avion français avait remporté au moins un tour des combats simulés. Mais les pilotes américains avaient affirmé que leurs avions étaient restés invaincus contre les Français, d'après un article publié sur le site du magazine The National Interest.

Et la simulation de combat de 2009 ne serait pas la dernière à s’être terminée par une défaite du Raptor. En juin 2012, des Allemands qui pilotaient des chasseurs Typhoon ont eux aussi réussi à trouver une tactique pour lutter contre les F-22, avance l'auteur de l'article sur le site de The National Interest. Des Typhoon allemands ont affronté des F-22 américains lors de manœuvres en Alaska et ils étaient «à égalité», rapporte Marc Grüne, un militaire allemand, cité par Combat Aircraft.

Le F-22 est rempli d’appareils technologiques. Onéreux, il est présenté comme volant plus haut et plus vite que ses adversaires tout en évitant d'être détecté par les radars. Le Pentagone envisagerait d’utiliser une poignée de ces Raptor (près de 190 au total) pour faire face dans un avenir proche au nombre potentiellement plus important d’avions ennemis.