Le sous-marin secret russe destiné à porter le drone Poséidon mis à l’eau (vidéo)

La cérémonie de mise à l’eau du plus secret des sous-marins russes, le K-329 Belgorod, s’est tenue ce mardi 23 avril aux chantiers navals Sevmach de Severodvinsk, dans la région d’Arkhangelsk, en présence d’une poignée de journalistes de médias nationaux dont la chaîne de télévision TVC qui a diffusé une vidéo de l’événement.

​Celle-ci montre le commandant du submersible, Anton Alekhine, brisant une bouteille de vin mousseux sur la coque, comme le veut la tradition.

Le Président russe, Vladimir Poutine, a suivi la célébration au cours d’une séance en duplex depuis les chantiers navals de Saint-Pétersbourg.

Le K-329 Belgorod, le seul sous-marin du projet 09852, est destiné à porter les drones submersibles Poséidon capables de porter des armes conventionnelles et nucléaires à une grande profondeur et à une grande vitesse. Le Belgorod a été conçu sur la base du projet remanié des sous-marins de la classe 949A Anteï (Oscar II, selon le code Otan). Ses caractéristiques techniques sont tenues secrètes.

Après deux ans d’essais conjoints, le sous-marin et les drones devraient être livrés à la Marine, a appris une source à Sputnik.