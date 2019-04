Les secrets du bombardier stratégique US B-2 révélés depuis l’intérieur du cockpit (vidéo)

Le bombardier stratégique américain très secret B-2 Spirit a un peu perdu de son mystère après que l'armée américaine a autorisé l'enregistrement d'une vidéo tournée pour un nouveau projet multimédia depuis l'intérieur de la cabine de pilotage.

La vidéo a été filmée par l'animateur de radio et producteur de cinéma Jeff Bolton qui réalise un documentaire. Elle montre le ravitaillement en plein vol d'un bombardier furtif B-2, vu de l'extérieur et de l'intérieur. Le cinéaste a été autorisé à entrer dans la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, puis à monter à bord de l'avion.

«La charge de travail pour deux personnes y est simplement terrible. Les systèmes et les processus que vous devez comprendre pour faire fonctionner l'avion sont énormes. Le travail d'équipe et la coordination entre le sol et les pilotes et entre les pilotes eux-mêmes, entre les planificateurs et les pilotes… je n'ai jamais rien vu de tel», a-t-il confié à Defense News

Le bombardier à long rayon d'action B-2 Spirit, caractérisé par sa coque en «aile volante», est opérationnel depuis 1997. Au total, 21 appareils ont été produits et un a été perdu dans un accident en 2009.

Conçu à l'origine pour porter des armes nucléaires, il est capable de percer la défense aérienne ennemie. Il a été utilisé depuis le bombardement du Kosovo en 1999, au cours duquel il a largué cinq bombes guidées sur l'ambassade de Chine, et lors des guerres américaines en Afghanistan, en Irak et en Libye. L'appareil est également déployé par les US Strategic Command pour des vols de démonstration.