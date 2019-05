La Russie a créé une bombe anti-sous-marine capable de trouver sa cible en flottant à la surface

La Russie a dévoilé une bombe anti-sous-marine guidée, Zagon-2E, dotée d’un parachute et d’un flotteur, au 14e salon international de l'industrie de l'armement IDEF à Istanbul, a déclaré à Sputnik Alexandre Kotchkine, directeur général adjoint du groupe russe Techmach.

«Au salon, nous présentons notre bombe aérienne guidée Zagon-2E, l’une de nos meilleurs munitions anti-sous-marines. Cette bombe est destinée à détruire les sous-marins en surface et en immersion, jusqu’à une profondeur de 600 mètres», a indiqué M.Kotchkine.