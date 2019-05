De quoi sera capable ce croiseur nucléaire russe équipé de S-400?

La rénovation du croiseur lance-missiles russe à propulsion nucléaire Amiral Nakhimov pourrait en faire le «navire de combat le plus polyvalent au monde», relate la revue Military Watch.

Le bâtiment, initialement conçu pour exploiter une variante navale du système de missiles sol-air S-300, se verra équiper de missiles S-400, également dans une version navale. Ce nouvel équipement permettra à l’Amiral Nakhimov d’intercepter des avions de chasse, des missiles balistiques et de croisière à une vitesse supersonique et à une distance allant jusqu’à 400 km.

L’installation de S-400 aura également des effets sur les performances des systèmes de défense antiaérienne du navire, dont les capacités de survie seront considérablement améliorées, indique Military Watch.

© Sputnik . Alexeï Danitchev De quoi sont capables les plus grands croiseurs du monde?

«Le S-400 naval utilisé par l’Amiral Nakhimov devrait disposer de 96 cellules de lancement, abritant le plus vaste arsenal de missiles sol-air au monde embarqué sur un navire de guerre», indique la revue militaire.

Au-delà du système de défense, ce sont les capacités offensives qui subiront les transformations les plus importantes, note Military Watch. Une vingtaine de missiles de croisière antinavires P-700 Granit seront remplacés par 80 cellules de lancement verticales destinées à accueillir des munitions plus récentes et plus légères, probablement des Zircon ou des Kalibr.

L'Amiral Nakhimov a été commandé par la marine soviétique en 1988. En rénovation depuis trois ans, il devrait être remis en service en 2021.