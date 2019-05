Six chasseurs de 5e génération Su-57 escortent pour la première fois l’avion de Poutine (vidéo)

Six chasseurs de 5e génération Sukhoi Su-57 ont pour la première fois escorté l’avion du Président Poutine à l’approche de la ville d’Akhtoubinsk, dans la région d’Astrakhan, sur la Volga, où le Président devait passer en revue de nouveaux avions et armes, ont annoncé les médias russes.

Путин прилетел в Ахтубинск, где осмотрит образцы перспективного вооружения. Борт номер один на подлете сопровождало звено из шести истребителей Су-57 pic.twitter.com/lrUPtlquLB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 mai 2019

​La patrouille des Su-57 a décollé de l’aérodrome du centre d’essais en vol Tchkalov d’Akhtoubinsk. Les chasseurs, qui volaient à quelque 300 mètres d’altitude, d’après le site Vesti.ru, ont été filmés tant depuis le sol et que depuis l’avion présidentiel.

Новейшие Су-57 сопровождают самолет Путина: кадры с «борта номер один» pic.twitter.com/Wi0ZZSJyTW — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 14 mai 2019

Selon la chaîne de télévision russe Zvezda, M.Poutine s’est ensuite rendu au centre Tchkalov pour rencontrer les pilotes d’essai qui font voler les Su-57.

Le chasseur multirôle Su-57 de 5e génération, auparavant connu sous les noms de T-50 et PAK FA, a effectué son premier vol en 2010. L'appareil, qui combine les fonctions de chasseur et d'avion d'attaque au sol, est destiné à détruire des cibles aériennes, terrestres et navales. Il est également capable de déjouer les systèmes de défense aérienne existants et en développement. En février 2018, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a révélé que deux Su-57 avaient été testés en Syrie. La conception de l’appareil utilise des technologies furtives et des matériaux composites.