Les USA face à «un vide technologique» après l’arrivée du missile russe Sarmat, selon des analystes chinois

Les progrès réalisés par la Russie dans le domaine de la conception de missiles hypersoniques et autres armes, notamment du missile intercontinental lourd RS-28 Sarmat et du planeur hypersonique Avangard, qui sera mis en dotation dès 2020, met les États-Unis dans une situation difficile, a annoncé le journal chinois Sohu se référant aux estimations de plusieurs experts.

«Les Américains risquent de se retrouver dans un vide technologique, puisque tous les efforts déployés par les États-Unis pour créer un nouveau bouclier antimissile n’ont pas donné le résultat escompté. L’avantage que les États-Unis ont en matière d’armes conventionnelles diminue tous les jours face au Sarmat russe», a jugé le média.