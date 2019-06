Téhéran présente son nouveau système antimissile

Le ministre iranien de la Défense, Amir Hatami, a présenté, lors d’une cérémonie à Téhéran le 9 juin, un nouveau système de défense antimissile fabriqué par l’Iran, le Hordad 15, rapporte l’agence Tasnim. Ce système serait capable de frapper plusieurs cibles avec des missiles iraniens Sayyad 3.

Yerli hava savunma sistemi “15 Hordad” tanıtıldıhttps://t.co/LtTlejK8mV pic.twitter.com/revTPywcnk — Mehr Haber Ajansı (@AjansMehr) 9 juin 2019

​Le système est capable de détecter diverses cibles, y compris des avions militaires et des drones, dans un rayon de 150 kilomètres et de les suivre sur une distance de 120 kilomètres, a fait savoir M.Hatami . Il est également capable de détecter des cibles peu visibles dans un rayon de 85 kilomètres et de les atteindre dans un rayon de 45 kilomètres. Le système est capable d'intercepter simultanément six cibles.

La mobilité de ce système permet aux militaires de le préparer à frapper des cibles en moins de cinq minutes, a-t-il encore ajouté.

Le Hordad 15 a déjà été officiellement remis à l’armée de la République islamique d’Iran, apprend-on.