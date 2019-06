La Défense russe publie la vidéo d’un B-52H américain intercepté par un chasseur russe

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant l’interception d’un bombardier américain В-52Н par un chasseur russe Su-27.

Des avions américains se sont approchés des frontières russes du côté de la mer Noire et de la mer Baltique, avait précédemment fait savoir le Centre national de gestion de la Défense russe.

Les bombardiers n’ont pas violé l’espace aérien russe, précise le communiqué. Les avions russes ont réalisé l’interception en toute conformité avec les règles internationales en vigueur.

Des avions de reconnaissance étrangers et des drones sont de plus en plus souvent détectés ces derniers temps près des frontières et des sites militaires russes. Ils sont régulièrement repérés au-dessus de la mer Baltique, près de la Crimée et de la région de Krasnodar (Sud), ainsi que près des bases ruses en Syrie.

Les vols de bombardiers stratégiques Boeing B-52H près des frontières russes sont devenus fréquents en mars 2019, soulignent des responsables russes. La Défense russe a plus d’une fois appelé Washington à renoncer à ce type d’opérations, mais en vain.