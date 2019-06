L’Otan estime «possible» une guerre entre l’Alliance et la Russie

Un rapport du Collège de défense de l'Otan indique qu’un conflit militaire entre cette organisation et la Russie est peu probable, sans écarter pour autant une telle possibilité.

Un conflit militaire entre la Russie et l’Alliance est peu probable mais demeure possible, selon un rapport du Collège de défense de l'Otan publié le mardi 18 juin et intitulé «Pourquoi les pays baltes ont de l'importance. La protection de la frontière nord-est de l’Otan».

D’après celui-ci, il est nécessaire d’envoyer davantage de troupes américaines dans les pays baltes, puisque, selon l'auteur du rapport, ils peuvent devenir «un moyen de saper l’architecture de la sécurité européenne».

«Au cours des dix dernières années, la Fédération de Russie a démontré son intention de saper l’architecture de la sécurité européenne. Le risque de conflit militaire entre l’Otan et la Russie est faible, pourtant il doit être considéré comme possible. Pour réduire les risques, il faut renforcer le potentiel de dissuasion de l’Alliance dans les Républiques baltes par l’envoi de troupes américaines sur le territoire baltique. Le déploiement des militaires devrait complémenter les accords existants sur l’augmentation [du nombre, ndlr] des éléments avancés», précise l’auteur.

Mercredi 19 juin, le Congrès US a proposé d’accorder des prêts aux États membres de l'Otan afin de réduire leur «dépendance» envers Moscou, car nombreux sont ceux continuant à utiliser des équipements soviétiques , ce qui les «force» à acheter des pièces et des services à la Russie.

Les politiciens occidentaux, y compris des responsables de l’Otan, abordent constamment le thème de «la menace russe» alors que Moscou souligne en permanence que la Russie n’a pas l’intention d’attaquer qui que ce soit.

La Russie a par ailleurs été désignée comme la principale «menace» aux yeux de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Alliance.