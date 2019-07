La Russie lance des manœuvres en mer Noire en parallèle à celles de l’Otan

Emboîtant le pas à l’Otan, la Russie a donné le coup d’envoi de ses manœuvres militaires en mer Noire. Celles-ci se termineront par des tirs de missiles et d’artillerie.

Les militaires russes ont lancé leurs manœuvres militaires prévisionnelles en mer Noire où se déroulent en ce moment les exercices de l’Otan, baptisés Sea Breeze, a annoncé le service de presse de la Flotte de la mer Noire.

Les exercices de l’armée russe impliquent près d’une dizaine de navires, dont les navires amphibies Azov et Cesar Kounikov, les petits bateaux-lanceurs Orekhovo-Zouevo et Mirage ainsi que les vedettes lance-missiles Ivanovets, Naberejni Tchelni et R-60.

Les manœuvres se déroulent en mer. L’étape finale comprendra des tirs de missiles et d’artillerie.

«Un groupe naval de la Flotte de la mer Noire continue ses actions destinées à contrôler les manœuvres des navires de l’Otan impliqués dans les exercices Sea Breeze 2019 dans la partie nord-ouest de la mer Noire», a ajouté le service de presse.

Les exercices militaires ukraino-américains Sea Breeze 2019 se déroulent du 1er au 12 juillet en mer Noire. Ils impliquent quelque 30 navires, 30 aéronefs et plus de 900 militaires des pays de l’Otan ainsi que de leurs alliés, les Émirats arabes unis, la Suède, la Moldavie et la Géorgie. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les exercices de tentative de déstabiliser la situation dans la région.