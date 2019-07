La Serbie recevra des missiles français Mistral

L’armée serbe sera bientôt dotée de missiles transportables anti-aérien légers Mistral. Deux contrats d’achat ont été signés par les délégations serbe et française parmi 22 documents au cours de la visite officielle d’Emmanuel Macron à Belgrade.

Les missiles Mistral sont fabriqués par la société MBDA et devraient être intégrés au système de défense aérienne hybride serbe PASARS-16.

«Si je ne me trompe pas, nous aurons 18 systèmes et 50 missiles, ou 32 systèmes et 50 missiles. En tout cas, c'est très important pour nous et je suis sûr que nous pourrons faire beaucoup plus à l'avenir», a déclaré le Président serbe Aleksandar Vucic à l’issue de son entretien avec Emmanuel Macron.

Il a également indiqué que la Serbie était intéressée par l’achat à la France de systèmes optiques et électroniques de défense.