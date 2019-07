La sécurité européenne au menu des pourparlers entre Florence Parly et son homologue russe

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a eu une conversation téléphonique avec son homologue française, Florence Parly, dans le cadre de la préparation d’une réunion du Conseil de coopération russo-français sur la question de sécurité, a annoncé le ministère russe de la Défense.

«Il y a eu un échange de points de vue sur la situation dans les régions du monde en crise et sur les problèmes de sécurité européenne. De plus, l'état actuel et les perspectives de la coopération russo-française dans le domaine militaire ont été examinés», est-il possible de lire dans le document publié suite à l'entretien.

Sur son compte Twitter la ministre française des Armées a, elle-aussi, annoncé avoir discuté avec Sergueï Choïgou de nombreux sujets comme de la Syrie, la Libye, le FNI ou encore la RCA.

«Nous avons convenu de nous reparler prochainement», a-t-elle indiqué.

Entretien téléphonique avec mon homologue russe, Sergueï Choïgou. De nombreux sujets sur la table : Syrie, Libye, FNI, RCA. Nous sommes convenus de nous reparler prochainement. pic.twitter.com/1jmZP7hOJ5 — Florence Parly (@florence_parly) 15 июля 2019 г.​

Le Conseil de coopération russo-français sur la question de sécurité a été créé au mois de janvier 2002 par les Présidents français et russe au cours de la visite d'État de Vladimir Poutine à Paris. Cette structure a pour vocation d'élargir le dialogue stratégique entre les deux pays.