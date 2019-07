Un missile de croisière détruit par une frégate russe en mer Noire – vidéo

Une vidéo montrant la frégate russe Amiral Makarov abattant un missile de croisière tiré par un système côtier antinavire lors d’exercices en Crimée a été mise en ligne par le ministère russe de la Défense.

Après le tir du missile d’entraînement Progress, montré sous plusieurs angles, on voit une arme de la frégate entrer en action: deux missiles partent, laissant une traînée de fumée derrière eux. On entend des membres d’équipage du navire constater l’explosion des deux missiles et la destruction de la cible.

«Les unités du système côtier Outes avaient pour mission de détecter un groupe naval d’un ennemi supposé et de tirer des missiles en sa direction», a expliqué Alexeï Roulev, chef du service de presse de la Flotte russe de la mer Noire.

L’ équipage de la frégate Amiral Makarov devait quant à lui traquer le missile en vol et l’abattre au moyen du système de missiles sol-air Chtil.

Des drones ont survolé le secteur des tirs pour contrôler la réalisation de cette mission, selon la flotte.

Mission de manœuvres

«Les exercices conjoints se déroulent pour préparer les effectifs aux missions de combat et améliorer la coopération entre les unités. Le système côtier Outes a tiré un missile d’entraînement comme prévu. La frégate Amiral Makarov a détruit le missile à l’endroit programmé», a pour sa part déclaré Sergueï Velikanov, commandant adjoint de la division du système de missiles côtier Outes.

La région où se déroulent les exercices a été fermée à la navigation et 17 navires de combat et de soutien, ainsi que plusieurs avions ont veillé à la sécurité des navires, d’après la Flotte de la mer Noire.

Quelques détails sur le système Outes et la frégate Amiral Makarov

D’après le ministère russe de la Défense, le système antinavire côtier Outes est situé dans les montagnes de Crimée, à 500-600 m d’altitude. Il est destiné à détruire les bâtiments de guerre d’un ennemi supposé dans un rayon de 300 km.

L’Amiral Makarov est la troisième frégate du projet 11356. Elle porte le nom du scientifique et navigateur russe Stepan Makarov et a intégré la Flotte de la mer Noire fin décembre 2017. Les navires du projet 11356 (code Otan: Krivak V) sont destinés à mener des opérations contre les bâtiments de surface comme contre les sous-marins, ainsi qu’à parer les attaques aériennes au sein de groupes navals et en mission autonome. Ces navires ont un déplacement d'eau de 4.000 tonnes, une vitesse de 30 nœuds et sont dotés de torpilles, de missiles de croisière Kalibr NK et Oniks, de missiles Chtil-1, de canons de 100 mm et d'armes antiaériennes Kortik. Ils peuvent embarquer un hélicoptère Kamov Ka-31.