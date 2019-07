La Russie va construire une flotte «aux capacités uniques», promet Poutine

À l’occasion du 323e anniversaire de la création des forces navales russes, Vladimir Poutine a annoncé que son pays visait aujourd’hui à se doter d’une flotte ayant des capacités uniques.

«L’héroïsme de nos marins, le talent des commandants et des constructeurs, l’audace des chercheurs et le courage des pionniers ont apporté une gloire maritime à la Russie. Et nous allons non seulement rester à la hauteur, mais aussi aller plus loin et construire une flotte aux capacités uniques pour une longue perspective historique», a déclaré le chef du Kremlin lors du défilé naval en l’honneur du Jour de la Marine à Saint-Pétersbourg.

Selon lui, les forces navales russes assurent la sécurité du pays et sont prêtes à repousser n’importe quel agresseur. Le Président a également souligné que la marine russe avait apporté «une énorme contribution» au progrès des sciences nationales:

«Aujourd’hui, elle est parmi les premiers à adopter des technologies de pointe. Elle utilise et développe des solutions d’ingénierie et de conception qui n’ont pas d’équivalent dans le monde entier», a affirmé M.Poutine.

Il a fait savoir que 15 nouveaux navires et vedettes de combat seront intégrées dans les forces navales russes avant la fin de l’année en cours.