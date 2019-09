Un nouveau véhicule blindé pour protéger l’arme nucléaire créé en Russie

En Russie, un nouveau véhicule blindé prévu pour faire partie des cortèges de l’arme nucléaire est sorti, a fait savoir à Sputnik Igor Zarakhovitch, ingénieur en chef de l’entreprise constructrice Remdisel.

Ce moyen de transport a été développé sur la base du châssis 4386 Typhoon, famille de véhicules blindés russes.

«Il faut préciser que le châssis 4386 est le type de la famille le plus "russe". Nous avons essayé d’utiliser au maximum des pièces détachées russes et de trouver le plus grand nombre possible d’entreprises russes prêtes à concevoir une substitution aux systèmes étrangers», a tenu à préciser M.Zarakhovitch.

L’ingénieur a ajouté que les tests avaient déjà pris fin et que la voiture était prévue pour le 12e Département général du ministère russe de la Défense. En outre, selon lui, Remdisel va construire la version civile du véhicule pour l’utiliser en conditions climatiques extrêmes, comme en Arctique.

Le KamAZ Typhoon

Typhoon est une famille de véhicules blindés à sécurité améliorée qui a été développée par plus de 120 entreprises.

Pour la première fois, le véhicule a été présenté en 2011 sur le polygone d’essais. En 2014, il a participé au défilé du Jour de la victoire à Moscou.