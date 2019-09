Le plus puissant missile antinavire russe? Un amiral met en cause la conclusion des médias chinois

Il existe un missile plus rapide et performant que le Granit, qualifié par les médias chinois de meilleur moyen de lutte contre les porte-avions US. Il s’agit du missile Kalibr, estime l’amiral Vladimir Valouev, ancien commandant de la Flotte russe de la Baltique.

Le missile russe antinavire Kalibr est plus moderne et rapide que le Granit, que les médias chinois ont appelé l’arme principale de la Russie contre les porte-avions américains, a déclaré dimanche 29 septembre à Sputnik l’ancien commandant de la Flotte russe de la Baltique Vladimir Valouev.

«Les missiles Kalibr sont plus performants alors que les Granit sont dépassés. Les Kalibr sont des missiles plus modernes et plus rapides, on ne peut pas les abattre par les moyens de défense aérienne», a indiqué l’amiral.

Granit, une arme puissante de génération précédente

Il a toutefois précisé que le P-700 Granit, qui équipe certains sous-marins et bâtiments de surface russes, était «moins rapide que les missiles de nouvelle génération Kalibr », mais qu’en effet, il pouvait frapper les porte-avions:

«Il existe une tactique où on attaque d’abord les navires capables d’abattre les missiles, puis les navires chargés de protéger le porte-avions et ensuite on effectue la frappe principale contre le porte-avions au moyen du Granit».

Kalibr, un missile qui a fait ses preuves en Syrie

Les missiles de croisière Kalibr, d'une portée de 2.500 km, ont initialement été développés pour les sous-marins nucléaires du projet 885 Iassen. Plus tard, ils ont été adaptés pour les sous-marins diesel-électriques du projet 636 Varchavianka (classe Kilo selon l'Otan) et des navires de surface.

La Russie a largement utilisé les Kalibr contre les djihadistes en Syrie. Leur première frappe contre les djihadistes a eu lieu le 7 octobre 2015: la frégate 11661K Daghestan et les corvettes Grad Sviyajsk, Veliki Oustioug et Ouglitch avaient alors tiré 26 missiles de croisière depuis la mer Caspienne.