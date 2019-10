Le ravitaillement en vol de nuit de bombardiers russes Tu-160 en vidéo

Une vidéo présentant des bombardiers lance-missiles russes Tupolev Tu-160 ravitaillés en vol pendant leur trajet vers l’Afrique du Sud a été rendue publique par le ministère russe de la Défense.

On peut voir un Tu-160 s’approcher d’un avion-ravitailleur Iliouchine Il-78 et recevoir du carburant alors que les deux appareils se trouvent à une distance de quelques mètres et volent à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par heure à plusieurs kilomètres d’altitude.

Selon le ministère russe de la Défense, le groupe aérien comprenait en outre des avions de transport militaire Iliouchine Il-62 et Antonov An-124 Ruslan. Les aéronefs ont survolé les mers Caspienne et d’Arabie ainsi que l’océan Indien et sont arrivés en Afrique du Sud après avoir parcouru plus de 11.000 km en 13 heures.

Des chasseurs sud-africains JAS 39 Gripen ont escorté les bombardiers au cours des dernières étapes de leur trajet.

Tu-160, le Cygne blanc

Conçu dans les années 1970 et mis en service opérationnel en 1987, le bombardier lance-missiles supersonique Tu-160 (code Otan: Blackjack) a été surnommé Cygne blanc par les pilotes russes «pour sa puissance et sa grâce», d’après le site officiel du Bureau d’études Tupolev.

D'une masse au décollage allant jusqu'à 275 tonnes, il peut atteindre la vitesse maximale de 2.000 km/h et emporter jusqu'à 40 tonnes d'armements: bombes, guidées ou non, de différents calibres, à ogives nucléaires ou non, missiles de croisière à charge nucléaire ou conventionnelle Kh-55 et Kh-15. Il peut rester en vol pendant 25 heures. Son autonomie de vol varie entre 10.000 et 16.000 km en fonction des charges de combat, détaille la Défense russe.

Possédant au total 16 appareils de ce type, les Forces aérospatiales russes ont utilisé le Tu-160 lors de l'opération aérienne contre les terroristes de Daech* en Syrie.

*Organisation terroriste interdite en Russie