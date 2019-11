Le système de missile russe dernier cri Avangard sous l’œil des inspecteurs américains - vidéos

La nouvelle arme Avangard sera opérationnelle dès décembre prochain, souligne la Russie. Récemment, la Défense russe l’a exposée aux États-Unis et ce, dans le but de contribuer à la viabilité du traité New Start signé par les deux pays.

La Russie a présenté aux inspecteurs américains son dernier système de missile Avangard, doté d'un planeur hypersonique, a fait savoir le ministère de la Défense russe. Ce, dans le cadre de l’application du Traité de réduction des armes stratégiques nucléaires conclu entre les deux pays (New Start).

«Sur le territoire de Russie, le système de missile Avangard, avec un planeur hypersonique, a été exposé au groupe d’inspection américain», a déclaré le département militaire.

Et de préciser que l’objectif d’une telle démonstration est de contribuer à la viabilité et l’efficacité du Traité en question. Comme l’avait précédemment déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, les systèmes Sarmat et Avangard, respectent le traité New Start.

Opérationnel dès décembre

Comme l’a en outre déclaré le ministère russe de la Défense, Avangard sera prêt dès le mois de décembre prochain.

En mars 2018, Vladimir Poutine avait déclaré que la Russie avait créé un planeur hypersonique capable de vols intercontinentaux dans les couches denses de l’atmosphère, à plus de Mach 20.

Signé en 2010 par Barack Obama et Dmitri Medvedev, le traité New Start de réduction des armes stratégiques est désormais l’unique accord en vigueur sur la limitation des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Il arrivera à échéance en 2021 tandis que Washington n’a pas encore décidé de le prolonger. La Russie a déclaré à maintes reprises être prête à en discuter.