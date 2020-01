Un MiG-31 russe tire un missile hypersonique Kinjal sur une cible navale – vidéos

Les tirs d’un missile hypersonique Kinjal et de missiles Kalibr ont été filmés lors des exercices de deux flottes russes en mer Noire, engageant une trentaine de navires et 40 avions, hélicoptères et drones, rapporte le ministère russe de la Défense.

Une vidéo montrant un chasseur MiG-31K en train de tirer un missile hypersonique Kinjal pour détruire une cible navale en mer Noire a été diffusée vendredi 10 janvier par le ministère russe de la Défense.

Les tirs de missiles se sont déroulés jeudi 9 janvier dans le cadre des manœuvres conjointes des Forces aérospatiales russes et des flottes des mers Noire et du Nord, qui ont réuni 30 navires, un sous-marin et plus de 40 avions, hélicoptères et drones. Parmi les avions engagés dans les exercices figuraient des chasseurs Sukhoi Su-30SM, des bombardiers Su-24M et des avions stratégiques Tupolev Tu-95.

Tirs de Kalibr et Moskit

Outre les tirs de Kinjal, le programme des manœuvres comprenait des tirs de missiles Kalibr et Moskit.

«Les équipages de la frégate Amiral Grigorovitch, de la corvette Orekhovo-Zouevo et du sous-marin Kolpino ont tiré des missiles Kalibr en surface et en plongée. Les équipages des vedettes lance-missiles Ivanovets et Naberejnye Tchelny ont tiré des missiles antinavires Moskit conformément au scénario des exercices», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Tous les missiles ont atteint leurs cibles, selon le ministère.

Le Président et chef suprême des armées Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou ont suivi le déroulement des exercices depuis le croiseur lance-missiles Amiral Oustinov de la flotte du Nord.

Les Kinjal en service opérationnel

En mai 2018, 10 chasseurs MiG-31K dotés de systèmes hypersoniques Kinjal sont entrés en service opérationnel dans la région militaire russe du Sud.

En novembre 2019, la Russie a pour la première fois testé le Kinjal en Arctique. L’ogive du missile aérobalistique, qui a volé à Mach 10 (10 fois la vitesse du son), a détruit sa cible sur le polygone de Pemboï, non loin de Vorkouta, dans la république des Komis.