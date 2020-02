Le système S-500 pourrait abattre des cibles «à des centaines de kilomètres de la Terre»

Le futur système russe de missiles antiaériens S-500 sera en mesure d’intercepter des cibles à des centaines de kilomètres de la Terre, a fait savoir Pavel Sozinov, constructeur général du consortium Almaz-Anteï qui fabrique les complexes en question.

Selon lui, les capacités opérationnelles du système S-500 dépasseront celles de tous ses concurrents déjà créés ou en cours de création. «Il sera possible de réaliser une interception dans la haute atmosphère, c’est-à-dire à des centaines de kilomètres de la Terre», assure M.Sozinov.

Le nouveau complexe est doté d’un nombre important d’outils de détection et de missiles guidés, ce qui permettra de «résoudre toute une gamme de tâches relatives à la défense aérienne comme antimissile», poursuit-il.