L’une des plus puissantes balles de calibre 9 mm mise au point en Russie

Destinée à des pistolets semi-automatiques, une des cartouches de calibre 9 mm les plus puissantes au monde a été conçue en Russie, annonce le consortium technologique russe Rostech.

«Le savoir-faire de nos créateurs de cartouches se retrouve dans la configuration du noyau de balle avec un tranchant à son sommet. Malgré le scepticisme émis lors de la conception, les expérimentations ont par la suite permis d’établir qu’une conception similaire du noyau de balle n'affecte pas la précision du tir», déclare le service de presse du directeur général de l’Institut, Albert Bakov.

Capable de percer un gilet pare-balles de classe 2 à une distance largement supérieure à celle nécessaire pour ses analogues, cette invention est un produit de l'Institut сentral de recherche sur la construction de machines de précision, qui fait partie du conglomérat.

Également appelée «cartouche de Boa» -du nom du nouveau pistolet à perspective russe Oudav (ce qui se traduit par «Boa»)-, elle est «l’une des plus puissantes représentantes du calibre 9 mm dans le monde», a-t-il ajouté.

Une cartouche «furtive»

Plus tôt, Rostech avait annoncé, dans le cadre du travail sur Oudav, la mise au point d’une autre cartouche perforante et destinée à des tirs «furtifs». Auparavant, les balles silencieuses ne pouvaient pas percer les gilets pare-balles de classe 2 en raison de leur faible une vitesse -200-300 m/s. Or, les balles volant à 400 m/s peuvent le faire, mais non sans bruit. La nouvelle cartouche a donc conjugué les deux avantages.