La Russie s'apprête à livrer ses premiers bateaux de guerre à un pays africain, une première depuis 20 ans

Six mois après le premier forum économique Russie-Afrique, Moscou prépare sa première livraison de bâtiments de guerre à un pays d’Afrique subsaharienne, indique le communiqué de l’agence russe chargé des exportations du complexe militaro-industriel.

Pour la première fois en 20 ans, la Russie mène à son terme un contrat militaire d'exportations de bateaux de guerre signé avec un pays d’Afrique subsaharienne. La phase de réalisation a déjà commencé, indique le communiqué de Rosoboronexport, agence russe chargé des exportations du complexe militaro-industriel, publié sur son site le 10 avril.

Il s’agit des livraisons de BK-10 qui, selon M.Mikheev, «surpasse tous ses concurrents les plus proches du marché mondial en matière de portée, d'amphibie et de puissance de feu.»

Fruit d’un sommet historique

«Le forum économique Russie-Afrique qui s’est déroulé à Sotchi en octobre 2019 [les 23 et 24, ndlr] a donné un puissant élan à la croissance de notre coopération et à sa transition vers un nouveau niveau qualitatif», a-t-il expliqué.

Le directeur général de l’agence indique que c’est le sommet Russie-Afrique qui a servi de tremplin à la coopération militaire russo-africaine.

À cette occasion, Vladimir Poutine a souligné la priorité mise sur la collaboration militaire avec des partenaires africains. Le sommet, qui avait réuni tous les chefs d’État de l’ensemble du continent africain ainsi que les dirigeants des plus grandes organisations et associations du continent, est la première rencontre de ce niveau entre la Russie et l’Afrique.