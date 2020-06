Le top-10 des pays les plus militarisés au monde en 2020, les USA devancés

La Russie, les États-Unis et la France se sont classés parmi les pays les plus militarisés au monde, selon le Global Peace Index 2020. Toutefois, aucun d’entre eux n’occupe la première place qui a été attribuée à Israël.

L'Institute for Economics & Peace (IEP) a publié l’édition 2020 du Global Peace Index qui classe les pays du monde selon leur degré de pacifisme.

L'IEP évalue la militarisation via sept critères: les dépenses militaires en pourcentage du PIB, le nombre de membres des forces armées pour 100.000 habitants, le volume d'armes conventionnelles importées et exportées pour 100.000 habitants, la contribution financière aux missions de maintien de la paix de l’Onu, les capacités en armes lourdes et nucléaires, la facilité d'accès aux armes légères et de petits calibres.

Selon l’indice, la militarisation baisse dans le monde, avec 100 pays ayant diminué leurs dépenses militaires depuis 2008.

Quels sont les pays et les régions les moins militarisés?

Le Global Peace Index montre que l’Islande est restée le pays le plus pacifique au monde. Elle est suivie par la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et la Moldavie.

Les 10 pays les plus militarisés au monde

De l’autre côté de la liste, le top-10 s’ouvre avec Israël.

Israël La Russie La Corée du Nord Les États-Unis La France Oman L’Arabie saoudite La Syrie La Libye L’Irak

Le niveau de paix chute

La paix dans le monde s’est dégradée globalement du fait de nombreuses manifestations, même si le nombre de morts dus au terrorisme a continué de baisser. Les émeutes dans le monde ont augmenté de 282% au cours de la dernière décennie, note l’Institute, tandis que les grèves générales ont bondi de 821%.

La pandémie apporte aussi sa contribution, pouvant «annuler des années de développement socio-économique», exacerber les crises humanitaires et aggraver des conflits déjà existants.