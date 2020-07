Des tirs d’avions d’attaque russes Su-25SM3 vus depuis le cockpit - vidéo

La chaîne de télévision russe Zvezda, relevant du ministère russe de la Défense, a publié une vidéo de tirs réalisés par des avions d'attaque au sol Su-25SM3.



La version la plus modernisée

Les séquences ont été prises depuis un cockpit. Les manœuvres filmées étaient consacrées à des frappes de missiles contre un ennemi conventionnel. Des vols en groupe d’avions d'appui apparaissent également dans la vidéo.

Le Soukhoï Su-25 est un avion subsonique d'attaque au sol, de soutien aérien rapproché et de lutte antichar développé par l'URSS dans les années 1970. Il est destiné à appuyer les troupes au-dessus du champ de bataille de nuit et de jour et à détruire les sites ennemis en visibilité directe.

Le Su-25SM3 est la version la plus récente de cet avion, dotée de nouveaux systèmes de guerre électronique et de nouveaux armements.