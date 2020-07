Une inspection surprise des troupes a débuté en Russie

Une inspection inopinée des troupes a débuté ce 17 juillet au sein des districts militaires du Sud et de l'Ouest. Ordonnée par Vladimir Poutine, la mesure engage plus de 149.000 militaires et au moins 26.800 unités techniques.

Ce 17 juillet, Vladimir Poutine a ordonné que soit effectuée une inspection des troupes dans les régions militaires Sud et Ouest de la Russie, destinée à vérifier l'aptitude au combat des militaires. Elle intervient à l'approche des manœuvres Kavkaz-2020 (Caucase-2020) prévues en septembre.

Comme l’a annoncé le ministre russe de la Défense, 149.000 militaires et plus de 26.800 unités techniques sont engagés.

«Au cours de l'inspection, il est prévu de mener 56 exercices tactiques avec les troupes. 35 sites et champs d'entraînement, 17 sites d'entraînement maritime dans les eaux de la mer Noire et de la mer Caspienne sont utilisés. Au total, 149.755 personnes, 26.820 unités d'armes et du matériel militaire, 414 avions, 106 navires et navires de soutien sont engagés dans une vérification surprise», a précisé Sergueï Choïgou.

En outre, selon le ministère de la Défense, l’inspection concerne également les forces aéroportées et l’infanterie de marine des flottes du Nord et du Pacifique.