L’avion lance-missiles modernisé russe Tu-95MSM effectue son premier vol – vidéo

La Défense russe a annoncé le succès du premier vol du bombardier lance-missiles modernisé Tu-95MSM doté de nouveaux armements, équipements, moteurs et hélices. Selon le ministère, l’avion est devenu deux fois plus performant que son prédécesseur.

L’avion stratégique lance-missile russe Tupolev Tu-95MSM, le résultat d'une profonde modernisation du bombardier Tu-95MS, a réalisé son premier vol le 22 août, au départ de l’aérodrome du complexe scientifique et technique Beriev de Taganrog, a annoncé dimanche 23 août le ministère russe de la Défense.

Piloté par un équipage dirigé par le pilote Andreï Voropaïev, le bombardier a atteint 9.000 m d’altitude.

«Cet avion est doté de nouveaux armements, d’un nouveau système d’équipements de bord électroniques, de nouveaux moteurs plus efficients et de nouvelles hélices. Les performances de l’appareil ont doublé après cette modernisation. Les essais continueront après ce vol. La modernisation de la flotte des avions lance-missiles stratégiques va se poursuivre», a indiqué le ministère de la Défense.

Son vol a duré deux heures et 33 minutes, les systèmes de bord ont bien fonctionné, a déclaré le directeur général du Consortium aéronautique unifié (OAK), Iouri Slioussar, au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avant l’ouverture du Forum militaire et technique international Armée 2020 dans la région de Moscou.

Le Tu-95MSM est notamment équipé de nouveaux systèmes de contrôle, de navigation et de communication, ainsi que d’un nouveau radar. Cela permettra de rendre l’avion plus fiable, d’augmenter sa durée d’exploitation et d’améliorer ses performances pendant le décollage et l’atterrissage, a conclu le ministère.