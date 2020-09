L’armée russe dénonce des exercices «hostiles et provocateurs» de bombardiers D-52H américains

Le commandant en chef des Forces aérospatiales russes, Sergueï Sourovikine, a qualifié ce 11 septembre les vols de bombardiers stratégiques B-52H américains près de la frontière russe d’«hostiles et provocateurs».

Les exercices de bombardiers stratégiques B-52H américains près de la frontière russe sont «hostiles et provocateurs», a indiqué le commandant en chef des Forces aérospatiales russes, Sergueï Sourovikine, lors d’un point de presse pour les attachés militaires de pays étrangers, organisé ce 11 septembre.

«Nous estimons que la pratique des questions de l’emploi au combat d'avions de l'aviation stratégique à proximité immédiate de la frontière étatique de la Fédération de Russie est hostile et provocateur», a-t-il déclaré.

Le Centre de gestion de la défense nationale de Russie a fait état le 4 septembre d’une tentative de trois avions de bombardement B-52H américains de s’approcher de la frontière russe au-dessus de la mer Noire

M.Sourovikine a détaillé que les bombardiers avaient été identifiés par un radar transhorizon à la portée maximale, ce qui a permis de mobiliser un Su-30SM et un Su-27 pour intercepter et escorter les avions américains et éviter une violation de l’espace aérien russe.

«Contre-mesures efficaces»

L'armée russe a suivi les bombardiers américains tout au long du vol, a précisé le commandant en chef.

Aucun incident aérien n’a été signalé, toute tentative entreprise par les B-52H de s’approcher de la frontière russe a été bloquée.

Fin août, la Défense russe a annoncé l’interception de B-52H au-dessus des mers Baltique et Noire.