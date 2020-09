La Biélorussie détecte des déplacements de chars US près de ses frontières

La Défense biélorusse a observé des déplacements de blindés et d’avions américains à ses frontières et promet de continuer de réagir de façon adéquate, a annoncé le ministre Viktor Khrékine.

La Biélorussie a détecté des déplacements de matériel blindé américain vers un polygone situé à 15 kilomètres de sa frontière, a annoncé le 12 septembre le ministre de la Défense du pays, Viktor Khrékine.

L’armée se tient sur ses gardes

Il s’agit du polygone de Pabradé en Lituanie , relate l’agence de presse BelTA. La manœuvre est analogue à celle qui avait eu lieu au printemps 2020 et ne peut pas ne pas préoccuper la partie biélorusse, selon le ministre.

En outre, de nombreux vols d’avions ont été recensés le long de la frontière et des mesures de reconnaissance ont été effectuées (par les États-Unis) à l’intérieur du pays, a ajouté M.Khrékine.

Selon lui, les forces armées nationales continuent de réagir de façon adéquate. Celles-ci, en plus des moyens en missiles et en artillerie ainsi que l’armée de l'air et la défense antiaérienne restent en alerte opérationnelle. Un bataillon de chars effectuera quant à lui des manœuvres tactiques sur un polygone.