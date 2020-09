Poutine: la sortie des USA du traité de défense antimissile a contraint la Russie à développer ses armes hypersoniques

Vladimir Poutine est revenu sur les débuts du développement des armes hypersoniques en Russie lors d’une visio-conférence ce 17 septembre. Selon lui, c’est le retrait des États-Unis du Traité de défense antimissile (ABM) en 2002 qui a forcé la Russie à commencer à développer ce type d’armes.

© Photo. Ministry of Defence of the Russian Federation