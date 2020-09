Des bombardiers stratégiques russes battent le record du monde du plus long vol sans escale

Les avions qui ont déjà établi un record en 2010 en réalisant un parcours sans escale en 24 heures et 24 minutes ont enregistré un nouveau record pour les appareils de leur classe. Deux Tu-160 russes ont achevé samedi un vol long de plus de 25 heures réalisé sans escale.

Des bombardiers lourds supersoniques russes Tu-160 ont établi samedi un record mondial en matière de distance et de durée du vol pour les avions de la classe en question, a annoncé aux journalistes le commandant de l’aviation à long rayon d'action des Forces aérospatiales de Russie, le lieutenant-général Sergueï Kobylach.

«Aujourd’hui, un nouveau record de portée et de durée de vol à bord des bombardiers stratégiques supersoniques Tu-160 a été établi par deux équipages de l’aviation à long rayon d'action. Les pilotes des Forces aérospatiales russes ont passé plus de 25 heures dans le ciel, parcourant plus de 20.000 kilomètres», a-t-il déclaré, ajoutant que personne n’avait passé autant de temps en vol à bord d’appareils de ce type.

De record en record

Le record précédent avait été signé en 2010 toujours par des Tu-160 qui ont passé dans le ciel 24 heures et 24 minutes.

Détails du vol

Comme l’a précisé le ministère russe de la Défense, les Tu-160 ont survolé les eaux neutres de la partie centrale de l’océan Arctique ainsi que celles de l'océan Pacifique et des mers de Kara, de Laptev, de Sibérie orientale, des Tchouktches et de Barents. Les appareils ont décollé de l'aérodrome d'Engels et y ont atterri aux termes de leur périple.

Comme le souligne le ministère, le vol s’est déroulé en stricte conformité des règles internationales de l’utilisation de l’espace aérien.