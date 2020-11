Le premier navire russe équipé des systèmes d'artillerie Pantsir-M passe les essais

Le commandant en chef de la Marine russe, l'amiral Nikolaï Evmenov, a annoncé ce samedi 14 novembre l’achèvement des essais de l’Odintsovo, une corvette de la série de 22800.

«La corvette lance-missiles Odintsovo est le premier navire de surface équipé du système de missiles anti-aériens et d'artillerie Pantsir-M. Les tests de la version mer du complexe sont terminés. Toutes les caractéristiques définies par le concepteur du navire ont été confirmées lors des essais», a-t-il indiqué.

D’après lui, un drapeau portant la croix de saint André sera hissé sur le navire fin novembre, après quoi il rejoindra la flotte de la Baltique.

Fin octobre, la flotte de la Baltique a annoncé avoir détruit avec succès à l’aide d’un système d'artillerie Pantsir-M des cibles aériennes lancées par des chasseurs Su-27 de l'aviation navale.

Projet 22800

Conçues par le centre de construction navale Almaz, les corvettes du projet 22800 ont un déplacement d'environ 800 tonnes, ainsi qu’une vitesse de plus de 30 nœuds. Elles sont équipées de missiles de précision et de systèmes d'artillerie modernes, de système anti-sabotage et d'armes radio.

Les principaux atouts de ces navires sont une manœuvrabilité élevée, une navigabilité augmentée, ainsi que l'architecture innovante de leurs superstructures et de leurs coques. Ces bâtiments peuvent effectuer des missions en mer à une distance d'environ 3.000 milles de leur base, ce qui leur permet d'être utilisés en tant que groupes hétérogènes et homogènes de forces navales à une distance considérable des points de déploiement permanents.