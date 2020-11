Le National Interest explique quel armement russe est un «hit à l’exportation»

Le char de combat principal russe T-90 équipe les troupes d’une dizaine de pays. Pour le National Interest, un tel succès s’explique par les grandes performances de cette machine de guerre qui réunit les meilleures caractéristiques des chars soviétiques et des technologies dernier cri.

Présenté en 1992, le char russe T-90 et ses variantes restent toujours très populaires dans plusieurs armées du monde. En effet, cette machine de guerre se montre très efficace grâce à son solide blindage et ses armes polyvalentes, explique le National Interest.

La revue rappelle qu’initialement le char avait été conçu pour remplacer en même temps trois modèles soviétiques T-72, T-80U et T-62, tout en présentant une nouvelle plateforme pour le développement des futurs modèles de chars russes. Ainsi, le T-90 associe la coque efficace, fiable et rentable du T-72 avec de nombreuses fonctionnalités de la série T-80.

Le T-90 est doté d'un système de protection à trois couches. Tout d'abord, le T-72 lui a offert sa coque en acier soudé et son blindage composite sur la tourelle et les côtés. Ensuite, comme le T-80U, il a un blindage réactif explosif Kontakt-5. Finalement, il y a un système des contre-mesures Shtora-1 qui sert à perturber les systèmes de ciblage ennemis, il comprend entre autres des grenades fumigènes à obscurcissement infrarouge et un récepteur d'alerte laser à 360 degrés.

Avec son canon lisse de 125mm 2A46M, le char est capable de tirer quatre types d'obus: antiblindage, sous-calibrés, à charge creuse et à charge brisante, sans oublier des missiles antichars guidés. Grâce au mécanisme de chargement automatique, la taille de l'équipage a été réduite à trois membres. Le système de contrôle de tir amélioré du T-90 facilite un ciblage efficace dans des conditions de nuit et à des vitesses relativement élevées.

Quant à ses variantes pour l’exportation, le T-90A a un canon lisse amélioré, ainsi qu'un nouveau moteur V-92S2 et un système d'imagerie thermique. Le T-90M présente des mises à niveau plus radicales, dont une nouvelle génération du canon 2A46M, un moteur V-92S2F avancé capable de produire 1130-1300 chevaux, un système de contrôle de tir amélioré Kalina, un tourelleau télé-opéré et un système de navigation GLONASS pour le T-90MS.

Le National Interest conclut que le T-90, ainsi que ses nombreuses variantes, sont un bon exemple d’un armement à la fois pratique et économique.