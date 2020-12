Les soldats français pourraient recevoir des implants et des puces pour être modifiés

Le comité d’éthique du ministère de la Défense a donné son feu vert à l’étude des techniques invasives et non invasives visant à rendre un soldat «augmenté», indique Le Monde. Parmi celles-ci, les opérations chirurgicales, l’intégration de puces et d’implants ainsi que l’injection et l’absorption de substances.

L’armée française pourrait être complétée par des «soldats augmentés» si les recherches sur le renforcement des capacités des militaires via la technologie avancent, a fait savoir Le Monde. L’ouverture de tels travaux été a été approuvée à titre consultatif par le comité d’éthique du ministère de la Défense.

Les méthodes permettant d’obtenir un «soldat augmenté» peuvent inclure des techniques invasives visant à améliorer les capacités physiques et cognitives de l’Homme.

Augmentations au menu

Il s’agit notamment d’opérations chirurgicales, par exemple celles des oreilles pour distinguer des fréquences très basses ou très élevées, de l’intégration de puces sous-cutanées censées transmettre des informations à distance et d’implants qui permettent «de prendre le contrôle d’un système d’armes».

Enfin, cela pourrait également se faire par l’injection ou l’absorption de différentes substances. Celles-ci viseraient à l’augmentation de «la résistance face au phénomène d’isolement ou à la suite de la capture par l’ennemi».

Sans oublier l’utilisation d’exosquelettes, d’objets connectés ou de robots tueurs, explique le quotidien en citant un document du comité qu’il a pu consulter.

Bien que ledit comité ait donné son feu vert, il a émis un certain nombre de recommandations. Composé de 18 membres civils et militaires, il conseille ainsi d’étudier les avantages, les risques et les effets secondaires sur le corps pour chaque innovation. La «réversibilité» de ces modifications devra également être analysée.

Quid des limites?

«La question des limites et, par suite, celle des seuils, sont donc essentielles», indique le comité dans le préambule de son avis. Parmi les lignes rouges figurent toute augmentation risquant de «provoquer une perte d’humanité ou serait contraire au principe de respect de la dignité de la personne humaine». L’interdiction concerne aussi les augmentations cognitives affectant le libre arbitre et les transformations génétiques ou eugéniques.

Cité par Le Monde, le cabinet de Florence Parly souligne que rien n’est décidé pour le moment. «On privilégiera toujours le non invasif sur l’invasif» et «il y a des choses sur lesquelles on ne transigera pas», indique l’entourage de la ministre des Armées. Cependant, «c’est un futur auquel on doit se préparer».