La Marine russe recevra deux nouveaux sous-marins nucléaires en 2021

Deux sous-marins nucléaires de classe Boreï-A, Prince Oleg et Généralissime Souvorov, équipés de missiles balistiques Boulava, rejoindront la Marine russe en 2021, a annoncé le ministère de la Défense.

Courant 2021, les forces navales russes recevront 32 nouveaux engins, dont deux sous-marins stratégiques de classe Boreï-A, a annoncé ce lundi 21 décembre le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

«En 2021, le ministère de la Défense aura à accomplir plusieurs tâches prioritaires, dont intégrer au sein de la Marine deux sous-marins nucléaires de classe Boreï-A, Prince Oleg et Généralissime Souvorov, équipés de missiles balistiques Boulava», a fait savoir le ministre russe.

Dans le même temps, les forces navales incorporeront deux autres submersibles, six bâtiments et 22 vedettes et navires d’assistance, a conclu M.Choïgou.

Projet modernisé

En juin dernier, le sous-marin nucléaire K-549 Prince Vladimir, tête de série du projet Boreï-A, avait été remis à la Flotte du Nord russe.

Le K-549 avait ainsi rejoint les trois submersibles nucléaires du projet 955 Boreï: le K-535 Iouri Dolgorouki, le K-550 Alexandre Nevski et le K-551 Vladimir Monomakh.