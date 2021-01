La production de masse des chasseurs F-35 reportée par le Pentagone, selon Bloomberg

La production de masse des chasseurs F-35 a dû être ajournée pour une durée indéterminée, indique Bloomberg. Une décision prise par le Pentagone à cause de problèmes techniques et de l'impact de la pandémie de Covid-19 qui ont retardé les tests de simulation de combat prévus pour décembre dernier.

Les tests de simulation de combat étaient initialement prévus pour décembre dernier et une décision sur la production de masse dans le cadre d’un programme de 398 milliards de dollars devait être prise d'ici mars, mais des problèmes techniques et l'impact de la pandémie ont retardé lesdits tests.

La porte-parole du Pentagone, Jessica Maxwell, a déclaré qu'une nouvelle date serait fixée sur la «base d’un examen technique indépendant».

Encore des mois à attendre

Selon l’agence, il faudra des mois après l’arrivée de l'administration de Joe Biden pour que sa nouvelle équipe ait toutes les informations nécessaires afin de prendre une décision.

Plus de 600 des 3.200 aéronefs potentiels de ce programme sont déjà utilisés par l'armée dans neuf pays, notamment par l’US Air Force et l’US Marine Corps. Cependant, il est toujours difficile de dire comment le chasseur fera ses preuves face aux systèmes de défense aérienne russes et chinois et aux derniers avions.