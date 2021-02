La Russie mise sur l’intelligence artificielle dans les armes

Selon le ministre de la Défense, des complexes robotiques, des drones et des systèmes de contrôle automatisés dernier cri sont déjà souvent utilisés dans l’armée russe lors d’entraînements au combat.

Se prononçant ce 9 février lors d’une réunion avec la direction des forces armées russes, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que la Russie misera sur l'introduction de technologies d'intelligence artificielle (IA) dans les armes.

«L'année dernière, nous avons exécuté l'ordre du commandant en chef suprême donné dans le décret de mai 2012: la part des armes modernes et du matériel militaire dans les troupes représente 70,1%. Il est maintenant nécessaire d'assurer l'introduction de technologies IA dans les armes qui déterminent l’image future des forces armées», a-t-il déclaré.

Des robots et drones déjà au service de l’armée

Le ministre a également précisé que les complexes robotiques, les drones et les systèmes de contrôle automatisés étaient de plus en plus utilisés lors des entraînements au combat.

En janvier, un drone d’attaque russe dernier cri S-70 Okhotnik («chasseur», en français) a mené des essais en vol sur le polygone d’Achoulouk dans l’oblast d’Astrakhan. Des bombes non guidées de 500 kilos ont été larguées depuis un espace incorporé. Selon des sources ouvertes, ce drone développé par le bureau d’étude Soukhoï mesure 14 mètres de long pour une envergure de 19 mètres. Sa masse au décollage est de 20 tonnes et sa vitesse maximale atteint 1.000 km/h. Il utilise le concept moderne d’aile volante et est fabriqué avec des matériaux spéciaux qui le rendent pratiquement invisible pour les outils de détection radar.

Les soldats de la paix russes faisant partie du Centre russo-turc pour le contrôle du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh utilisent des drones Forpost et Orlan-10 afin de veiller à la non-reprise des hostilités.