L'AK-19, conçu par Kalachnikov pour les standards de l’Otan, attire ses premiers clients étrangers

Le consortium Kalachnikov a reçu les premières commandes étrangères pour son nouveau fusil d’assaut AK-19 destiné aux cartouches de l’Otan, a fait savoir le PDG du groupe Dmitri Tarassov.

«L’AK-19 utilise des cartouches de 5,56x45 mm, adoptées par l’Otan et largement répandues dans le monde. Ainsi, notre nouveau fusil d’assaut est entièrement axé sur le marché extérieur […]. Nous sommes persuadés qu’il suscitera un grand intérêt auprès de clients étrangers qui nous ont déjà envoyé leurs premières commandes», a déclaré M.Tarassov.

Le service de presse du consortium souligne que plusieurs pays du Moyen-Orient s’intéressent également au nouveau fusil d’assaut, sans fournir plus de détails.

Performances identiques à celles de l’AK-12

L’AK-19, chambré avec des cartouches aux standards de l’Otan, a été présenté en août dernier. Ses caractéristiques et performances sont identiques à celles de l’AK-12: les deux sont conçus notamment pour des distances allant jusqu’à 250-300 mètres.

De plus, pour le marché étranger, Kalachnikov a équipé son fusil d’assaut d’une nouvelle crosse pliante plus légère et réglable en longueur. Le groupe a également modifié sa poignée afin de réduire le recul lors du tir et de faciliter le maniement de l’arme.