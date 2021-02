Un fonds émirati commandera 200 hélicoptères et drones russes

Le fonds émirati Tawazun achètera 100 hélicoptères légers VRT500 et 100 drones VRT300 fabriqués par le bureau de construction russe BP-Technologies.

Le fonds émirati de développement stratégique Tawazun compte commander 200 hélicoptères et drones au bureau de construction russe BP-Technologies après son entrée dans le capital de celui-ci, a fait savoir le PDG du holding Rostec Sergueï Tchemezov.

S’exprimant devant les journalistes, M.Tchemezov a expliqué que les «partenaires arabes» envisageaient d’acheter 100 hélicoptères légers VRT500 et 100 véhicules aériens sans pilote VRT300 à partir de 2023.

Fin 2019, le fonds Tawazun avait annoncé son intention d’acquérir 50% des parts du groupe BP-Technologies détenu actuellement à 100% par le holding Hélicoptères de Russie, qui fait partie de Rostec.

Plus tôt dans la journée, le ministre russe de l’Industrie et du Commerce Denis Mantourov a déclaré que la Compagnie aéronautique unifiée (OAK) et le fonds souverain émirati Mubadala mettraient en place une coentreprise en vue de développer un avion de ligne hypersonique.