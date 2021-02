Poséidon 21: début de nouvelles manœuvres de l’Otan en mer Noire

La Marine roumaine a annoncé ce 27 février sur sa page Facebook le début d’exercices militaires de l’Otan, premières manœuvres en mer Noire en ce début d’année 2021, organisés dans ce pays européen. L’opération militaire baptisée Poséidon 21 durera jusqu’au 6 mars.

«Les Forces navales roumaines organisent, pendant cette période, jusqu'au 6 mars, le premier exercice multinational de 2021, tenu en mer Noire, auquel plus de 600 soldats roumains et étrangers prennent part», est-il indiqué.

Les forces militaires françaises, grecques, espagnoles, américaines et turques seront également impliquées.

Opération militaire d’une complexité élevée

La Marine roumaine souligne par ailleurs que onze navires militaires et neuf aéronefs seront déployés lors de ces exercices en mer, sur terre et dans les airs.

Ces manœuvres, dont le but est de «renforcer la capacité de réaction rapide de l'Alliance» sur fond de «changements constants» de l'environnement sécuritaire dans la région, se distinguent par «un degré élevé de complexité», précise la publication.

Comme l’indique un communiqué publié plus tôt sur le site de la marine, des manœuvres prévoient des actions conjointes pour lutter contre les menaces sous-marines, l'identification et l'élimination de mines marines et d’engins explosifs artisanaux, ainsi que des exercices pour remorquer un navire endommagé.