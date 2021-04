La Russie met fin à ses manœuvres en Crimée et annonce qu’elle va surveiller l’Otan de près

La Russie a mené «avec succès» des manœuvres en Crimée avec la participation de plus de 10.000 militaires et 1.200 matériels. Sergueï Choïgou a pointé l’activité accrue de l’Otan dans la zone et a ordonné de la surveiller de près. Le retrait des soldats dépêchés dans le sud et dans l’ouest du pays a également été annoncé.