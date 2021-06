Un chasseur russe escorte un avion de reconnaissance américain au-dessus de l’océan Pacifique - vidéo

Alors que la Russie a lancé ce 10 juin des exercices avec diverses forces de sa flotte dans la partie centrale de l’océan Pacifique, un avion de chasse russe Su-35 a visualisé et escorté un aéronef de reconnaissance de l’US Air Force, a déclaré le service de presse de la marine russe.

L’avion américain avait été repéré en train de s’approcher de la frontière.

La marine russe précise que le Su-35 a été mobilisé pour identifier la cible et empêcher la violation de la frontière.

«L'équipage du chasseur russe a identifié la cible aérienne comme un avion de reconnaissance stratégique RC-135 de l'US Air Force et l'a escorté au-dessus de l'océan Pacifique. Après que l’avion militaire étranger s’est détourné de la frontière de la Fédération de Russie, l’appareil russe est revenu en toute sécurité sur l'aérodrome d’origine», précise le service de presse.

Des manœuvres en cours

Aux manœuvres militaires menées par la Russie en ce moment dans la partie centrale de l'océan Pacifique participent près de 20 navires de guerre, des sous-marins et des navires de soutien ainsi qu’une vingtaine d'avions.

Ces exercices prévoient des tâches de gestion de forces diverses à une distance considérable des bases lors de la protection et la défense des communications maritimes, ainsi que l'organisation de l'interaction des navires et de l’aviation dans la recherche et le suivi des sous-marins et des bateaux d’un ennemi fictif.

La Russie a commencé ces manœuvres quatre jours après le début des exercices Baltops 2021 de l'Alliance atlantique qui auront lieu dans la mer Baltique jusqu’au 18 juin.

Les Baltops réunissent 18 États, dont deux pays partenaires de l'Alliance. Au total, ils regrouperont environ 40 unités maritimes, 60 avions et 4.000 soldats.