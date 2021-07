Des sous-marins russes entament des exercices en Arctique

Des exercices militaires ont débuté dans les mers de Barents et de Norvège en vue de tester les sous-marins dans les eaux profondes, a annoncé ce 2 juillet la Flotte russe du Nord.

«Ils rassemblent les équipages de plusieurs sous-marins, notamment de quatrième génération», a indiqué le service de presse de la Flotte.

Les essais sont effectués à des profondeurs de plus de 500 mètres, ce qui constitue la limite de la plupart des submersibles modernes.

Ces exercices, planifiés, dureront plusieurs jours, a ajouté le service de presse.

Il s’agit du deuxième exercice russe de ce type cet été en mer de Barents, qui a accueilli début juin des manœuvres navales. Plus de 20 bâtiments de surface et sous-marins se sont entraînés à la protection des frontières arctiques avec le soutien de dix avions et hélicoptères.

Interceptions russes

La mer de Barents a été ces derniers mois le théâtre de nombreuses interceptions d’appareils étrangers. Ainsi, le 19 avril, plusieurs avions de patrouille maritime de l’Otan avaient été repérés puis escortés au-dessus de la zone. Le même jour, la Flotte du Nord a lancé de grandes manœuvres en Arctique, engageant des bâtiments de surface, des sous-marins et des systèmes de défense anti-aérienne.

Un autre avion militaire appartenant à un pays membre de l’Otan, la Norvège, a été escorté au-dessus de la mer de Barents le 26 mai. L’aéronef a finalement changé de cap.

Le lendemain, un Mig-31 de la Flotte russe du Nord a surveillé de près un autre appareil norvégien qui s’était approché de la frontière russe.

Le 4 juin, un chasseur russe a escorté un avion de patrouille de l’US Air Force, toujours au-dessus de la mer de Barents.