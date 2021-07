Le nouveau chasseur présenté par la Russie a un point en avance sur ses concurrents, selon Forbes

Le chasseur russe de 5e génération Checkmate a une caractéristique qui le rend plus efficace face à ses concurrents potentiels et lui permet de tirer à une plus grande distance, relate Forbes.

Le nouveau chasseur tactique léger russe Soukhoï Su-75, surnommé Checkmate, surpasse les autres chasseurs en altitude de vol, écrit ce jeudi 22 juillet le magazine Forbes.

L’avion se distingue par une aile de grande envergure qui augmente sa portance et lui permet de voler plus haut que les avions similaires avec des ailes plus petites. En conséquence, l’appareil peut tirer plus loin que ses concurrents.

«Un plafond haut a des avantages évidents pour la couverture des capteurs et la portée des armes […]. Ce n'est pas pour rien que Lockheed Martin a conçu le chasseur furtif F-22 de l'US Air Force pour opérer au-dessus de 15.000 mètres».

Le plafond du Checkmate pourrait se situer entre 12.000 et 18.000 mètres, voire plus haut, selon Tom Cooper, expert en aviation, cité par Forbes.

Le Su-75 peut en outre être exploité en tant que chasseur embarqué sur un porte-avions, selon le magazine.

Su-75 Checkmate

La Russie a dévoilé le prototype du Su-75 de cinquième génération au Salon international aérospatial MAKS 2021, qui se déroule actuellement dans la région de Moscou.

L’appareil conçu par l’avionneur Soukhoï est destiné principalement à l'exportation vers les pays du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique du Nord et d'Amérique latine.

Avec un prix estimé compris entre 25 et 30 millions de dollars, le Checkmate serait le principal concurrent du Rafale français, du JAS-39 Gripen suédois et du F-35 américain, qui sont deux à trois fois plus chers. Son premier vol est prévu pour 2023 et la production en série serait lancée en 2025.