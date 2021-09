Ces hélicoptères de combat russes dans le top-5 mondial

Parmi les cinq meilleurs hélicoptères de combat au monde, des spécialistes américains ont désigné trois engins russes, le Ka-52, le Mi-28 et le Mi-24, fait savoir le magazine Military Watch. Les appareils d'attaque lourds sont considérés comme faisant partie des véhicules militaires les plus complexes et les plus coûteux à construire, rappelle la publication. Les avions sont appréciés pour leur capacité de flâner et de fournir un appui aérien aux forces terrestres.

Le Ka-52 Alligator

Cet hélicoptère est une déclinaison d’un autre engin soviétique connu sous le nom de Ka-50, conçu à la fin des années 1970 en Union soviétique. Alors qu’il n’a jamais été opérationnel, sa version biplace Ka-52 a été produite en série dans les années 2010 et se trouve actuellement en service en Russie.

En ce qui concerne ses caractéristiques, les experts ont noté que son système de rotor co-axial le rend plus efficace que ses concurrents étrangers. Cela permet d'assurer le silence et la compacité de la machine de guerre ainsi que l'augmentation de la charge utile. Ils ont ajouté que l'armement lourd d'un hélicoptère était particulièrement important.

Notamment, les Ка-52 peuvent transporter des armes atypiques pour un hélicoptère d’attaque, des missiles air-sol et antinavire Kh-31, ainsi que des missiles antichar radiocommandés de quatrième génération Vikhr, capables de percer jusqu'à 950-1.000 millimètres d’armure, respectivement, précisent les analystes étrangers.

© Sputnik . Vitaliï Anikov Le Ka-52 Alligator (photo d'archives)

Le Mi-28

Un autre hélicoptère russe entré dans le top-5 des experts, c’est le Mi-28, un hélicoptère d'attaque russe antiblindé. Cet engin peut transporter jusqu'à 16 missiles antichar ou des missiles de 80 millimètres non-guidés, offrant une grande puissance de feu contre les véhicules blindés et les infanteries ennemies. En ce qui concerne ses caractéristiques de vol, sa puissance de feu et sa facilité de maintenance, le Mi-28 dépasse largement son concurrent américain Apache. Enfin, il est connu pour sa capacité à voler en arrière.

Qui plus est, une version Mi-28NM améliorée a été créée, capable d'emporter des missiles à guidage par infrarouge de type air-air Р-74М, ce qui lui donne un avantage certain dans les combats contre les hélicoptères ennemis.

© Sputnik . Vitaliï Beloousov Le Mi-28 (photo d'archives)

Le Mi-24

Enfin, parmi les cinq hélicoptères de combat les plus performants au monde, les experts militaires étrangers ont distingué le russe Mi-24, datant de la Guerre froide mais qui toutefois, est considéré par les spécialistes comme l’un des meilleurs engins de sa catégorie.

La version modernisée de cet appareil, le Mi-24P-1M, peut se vanter de disposer du radar AESA, le nouveau système modulaire de résistance directe infrarouge, avec bloc d’alimentation amélioré et station de navigation et de guidage, explique l'article. Les auteurs ont également souligné que les caractéristiques de vol du Mi-24 lui permettaient de manœuvrer très près du sol avec de l'infanterie et des véhicules blindés et de bombarder les zones urbaines presque au niveau des rues.

© Sputnik . Konstantine Morozov Le Mi-24 (photo d'archives)

De plus, les experts ont tenu à rappeler que la Russie était le seul pays à produire plus d'un type d'hélicoptères lourds d'attaque de haute qualité.

Dans ce top-cinq figurent aussi l'américain AH-64 Apache et le chinois Z-10M.