Une nouvelle technique de tir testée par l’armée russe lors de manœuvres avec la Biélorussie

Pour la première fois, les forces aéroportées russes ont fait usage du feu plongeant depuis le véhicule blindé d’infanterie aéroporté BMD-4M pour éliminer des postes de commandement de drones d’un ennemi fictif, a fait savoir la Défense russe:

«Un nouvel élément de la bataille tactique a été testé, notamment l’attaque à feu contre un ennemi fictif menée par les véhicules de combat aéroportés de nouvelle génération BMD-4M depuis des positions de tir fermées».

Ce véhicule blindé est doté d’un canon de 100 mm 2A70 qui permet de tirer jusqu’à 6,5 kilomètres.

Les essais ont été réalisés dans le cadre des exercices Zapad, sur le polygone Stroughi Kransye situé dans la région de Pskov, à environ 140 kilomètres de la frontière russo-estonienne.

Le tir depuis les positions fermées est une méthode standard propre aux véhicules d’artillerie. L’ennemi reste invisible pour les tireurs qui ouvrent le feu selon les coordonnées des cibles établies par des drones de type Orlan. Cette technique n’a jamais été testée par les BMD.

Puis des soldats aéroportés ont parcouru 10 kilomètres à destination du polygone en traversant un terrain contaminé et miné. Ils ont neutralisé un groupe armé illégal fictif grâce aux tirs des BMD-4M et BRT-MD, véhicule blindé de transport de troupes amphibie et aéroporté, et d’armes portatives. Enfin, les militaires ont détruit leurs bases lors d’une attaque menée sur les arrières de l’ennemi.

Zapad 2021

Les exercices conjoints russo-biélorusses Zapad 2021 (Ouest 2021) se tiennent du 10 au 16 septembre sur des bases d’entraînement de Biélorussie et de la partie ouest de la Russie.

Les manœuvres mobilisent jusqu'à 200.000 personnes, environ 80 avions et hélicoptères, jusqu'à 760 unités d'équipement militaire, dont 290 chars, 240 canons, des systèmes de lancement de fusées multiples et des mortiers, ainsi que jusqu'à 15 navires.

Les armées utilisent notamment cette année des robots de combat russe Platform-M contrôlés à distance et équipés d'une Kalachnikov ainsi que d'un lance-grenades. Des véhicules tactiques Sarmat-2 sont également mobilisés.

Les manœuvres Zapad 2021 sont organisées sur décision des Présidents russe et biélorusse et revêtent un caractère défensif. Selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, elles ont été prévues de longue date.