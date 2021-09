Un nouveau véhicule tout-terrain russe équipé d’un module secret - photos

Ressemblant à première vue à un camion plutôt banal de l’armée, le nouveau tout-terrain russe baptisé Vityaz-2 et présenté au forum Armée 2021 n’est pas si simple. Équipé de trois essieux et doté d’un module blindé caché pour le transport des militaires, il a été annoncé comme résistant aux balles et mines.

Le camion de l'armée Vityaz-2, doté d’un module blindé caché pour le transport des militaires, a été présenté lors du Forum militaire et technique international Armée 2021.

C’est la première fois qu’un véhicule tout-terrain sur trois essieux est dévoilé au public dans le cadre de cet événement.

Les caractéristiques techniques

La puissance du moteur est de 285 chevaux. Le camion est équipé d'une boîte de vitesses à neuf rapports et de deux réservoirs d’essence de 210 litres. Bien que cet engin pèse 18,5 tonnes, il est capable de développer une vitesse maximale de 90 km/h.

La principale particularité du véhicule est le module blindé qu’il transporte, capable d’accueillir 16 soldats ou trois tonnes de marchandises.

Il possède un niveau de protection BR4 ce qui signifie qu’il est en mesure de résister aux tirs de munitions de calibres 5,45x39 et 7,62x39 millimètres à une distance de 10 mètres.

Sa cabine blindée biplace montre un niveau de protection encore plus élevé, soit BR5. Comme l’assurent ses concepteurs, elle peut résister à deux kilogrammes d’équivalent TNT sous la roue avant, tandis que la disposition de son capot augmente les chances de survie de l'équipage en cas d’explosion sur une mine.

Les vitres avant et latérales permettent de faire feu sans les baisser.

Des nouveautés militaires du Forum

Vityaz-2 est loin d’être la seule nouveauté présentée au Forum militaire et technique international Armée 2021, parmi d’autres figure notamment un robot humanoïde.

Le Festival de robotique a d’ailleurs eu lieu pour la première fois dans le cadre du Forum. C’est là où le robot humanoïde Robo-C a été dévoilé. Il est capable de communiquer, d'exprimer des émotions et de prendre l'apparence de n'importe quel être humain sur Terre.

De plus, le commandement des Forces navales russes s’est vu présenter, dans le cadre du forum Armée 2021, un nouveau système de drones sous-marins pour la destruction des mines. Le système, qui comprend un robot sous-marin pour une recherche affinée des mines et plusieurs petits drones-suicides à usage unique, a été baptisé Yantar («Ambre», en russe). L'appareil principal est doté d'une caméra et de trois complexes de navigation. En plus de la charge utile pour la destruction des mines, il dispose d’une cisaille pyrotechnique pour sectionner l’orin qui fixe la mine et la retient immergée.

En outre, un système de tir fondamentalement nouveau a été conçu par l’entreprise russe Kalachnikov et son prototype a été présenté au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. La nouvelle arme est conçue pour détruire la force combative, même si équipée d’une protection individuelle, ainsi que les moyens de tir de l'ennemi à une distance allant jusqu'à 600 mètres, a ajouté le responsable.