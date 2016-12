L’Inde devient 6e économie mondiale, détrônant la Grande-Bretagne

L'économie de l'Inde devrait dépasser celle du Royaume-Uni pour la première fois depuis plus de 100 ans, devenant ainsi la sixième économie mondiale en termes de PIB après les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France, annonce le magazine américain Foreign Policy.

© Sputnik. Mikhail Tsyganov La nouvelle vague de l'économie mondiale

Un tel résultat est un symbole de la croissance économique rapide de l'Inde et, inversement, de la crise post-Brexit que traverse le Royaume-Uni.

Sur le plan économique, l'année a été significative pour l'Inde. En février, le pays a surpassé la Chine en tant que pays affichant la croissance économique la plus rapide. En octobre, le Fonds monétaire international a prédit que l'Inde conserverait ce titre dans un avenir proche. Son PIB devrait augmenter de 7,6 % en 2017.

L'ancienne métropole coloniale, le Royaume-Uni, devrait afficher une croissance de seulement 1,8 % en 2016 et 1,1 % en 2017. Depuis que le pays a voté en juin pour quitter l'Union européenne, ce qui pourrait entraîner la sortie du marché commun de l'UE, l'économie et la devise britanniques ont connu une période difficile.

Jakub Krechowicz Poutine pointe les raisons du ralentissement de la croissance mondiale

L'économie indienne a bénéficié d'une baisse des prix des matières premières et d'une inflation plus faible que prévu, selon le FMI. Depuis son élection en 2014, le premier ministre indien Narendra Modi a réalisé des réformes de marché radicales pour stimuler la croissance économique.

