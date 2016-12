La Russie produira le fromage le plus cher au monde

Une société énergétique russe mène des négociations en vue de produire en Russie le fromage le plus cher du monde, le Pule, qu'on fabrique à partir de lait d'ânesse dans une ferme du nord de la Serbie, annoncent les médias russes citant Slobodan Simic, directeur de la ferme Zasavica Donkey.

« Ils sont venus pour tout voir de leurs propres yeux, nous avons ensuite discuté. Le directeur de la société russe est arrivé en personne », a indiqué M. Simic.

D'après lui, le montant du contrat russo-serbe s'élève à un million d'euros.

Le lait d'ânesse est connu pour améliorer l'état des personnes souffrant de bronchite et d'asthme. Au tour du fromage, donc. D'après M. Simic, ses spécialistes ont réussi à inventer une technique spéciale dont l'utilisation explique le prix du produit — 1 000 euros le kilo.

Il faut environ 25 litres de lait d'ânesse pour produire un kilo de fromage. Une ânesse produit entre un et deux litres de lait par jour, alors qu'une vache, par exemple, produit en moyenne 30 litres par jour. En plus, la traite de l'ânesse est très contraignante. Pour ne pas la faire souffrir, il faut la traire toutes les deux ou trois heures.

La réserve Zasavica Donkey reçoit des commandes du monde entier, d'après Dusan Novakovic, directeur du centre d'hébergement de Zasavica.

Les clients serbes et européens, qui viennent à la ferme de Zasavica, achètent généralement environ 100 ou 200 grammes de fromage. Parmi les clients de la ferme figure notamment le père du célèbre joueur de tennis Novak Djokovic, qui possède une chaîne de restaurants.

